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«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Бетисом» в Ла Лиге

«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Бетисом» в Ла Лиге
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Сегодня, 17 декабря, состоялась встреча 17-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Бетисом». Матч прошёл на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Матео Бускетсом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:15 мск. Матч закончился со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды забитыми мячами не отметились. При этом российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян появился в стартовом составе и был заменён на 59-й минуте на Беньята Туррьентеса.

На данный момент после 17 сыгранных матчей испанской Примеры «Реал Сосьедад» располагается на шестой строчке с 30 очками. «Бетис» находится на седьмом месте с 27 очками.

Испания - Примера . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 0
Бетис
Севилья
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2023/2024

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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