18-летний Шимич высказался о первом голе в составе «Милана»

18-летний защитник «Милана» Ян-Карло Шимич поделился эмоциями от своего первого гола в профессиональной карьере. Напомним, сербский футболист стал автором одного из голов в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Монцей» (3:0).

«Я даже не думал о том, чтобы забить, я был в игре, в матче. Спасибо Рафе (Леау), он сделал всё очень хорошо. Дома я несколько раз представлял себе… Если я войду в игру и забью гол, как это будет хорошо? Но вчера я был спокоен. Я очень счастлив.

Я всегда был готов. Тренер, персонал и товарищи по команде хорошо подготовили меня к матчу, чтобы я всегда был начеку. Я сидел на скамейке запасных и был готов. Мои товарищи по команде и тренер очень помогли мне, я им очень благодарен», — приводит слова Шимича Milan News.

Сербский футболист был рождён в Германии в 2005 году. С 2018 года по июль 2022 года Ян-Карло находился в системе немецкого «Штутгарта». По данным Transfermarkt, «Милан» заплатил за переход Шимича € 1 млн. На уровне сборных 18-летний игрок представляет Сербию и уже провёл девять матчей за национальную команду до 19 лет, в которых забил два гола.