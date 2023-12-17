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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: после первого тайма счёт не открыт

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: после первого тайма счёт не открыт
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В матче 17-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Игра началась в 19:30 по московскому времени. После первого тайма встречи счёт не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После первой половины матча «Ливерпуль» выигрывает у «Манчестер Юнайтед» по всем компонентам, однако подопечные Юргена Клоппа никак не могут открыть счёт.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Удаления: нет / Дало – 90+4'

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Манчестер Юнайтед» на своём поле одержал победу со счётом 2:1. Во втором круге «Ливерпуль» дома разгромил своего соперника — 7:0.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 16 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2023/2024
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