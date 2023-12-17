Микель Артета высказался о победе «Арсенала» над «Брайтоном» в матче АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:0).

«Невероятная игра. Было одно удовольствие наблюдать эту игру от начала и до конца. То, как мы играли против очень хорошей команды. Даже в перерыве счёт этого не отражал. Мы полностью заслужили победу.

У нас было 15 ударов в первом тайме, это много. Мы должны были продолжать. Нам пока не хватает точности перед воротами.

«Брайтон» мог сравнять счёт при 1:0? Это Премьер-лига. Это видно в каждой игре. У нас было много моментов, чтобы забить мяч в сетку, а мы этого не сделали, счёта 1:0 недостаточно», — приводит слова Артеты BBC.

Напомним, после данного матча «Арсенал» поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, обойдя «Ливерпуль» (37 очков в 16 встречах). Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Брайтон» же опустился на девятую строчку, в его активе 25 очков.