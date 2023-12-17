Джоркаефф: после того, что Месси сделал на ЧМ-2022, он заслужил «Золотой мяч» 1000 раз

Бывший французский полузащитник миланского «Интера» и «ПСЖ» Юрий Джоркаефф высказался о завоевании форвардом сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионелем Месси «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона. Этот приз стал для аргентинца восьмым по счёту в карьере.

«После того, что Месси сделал на чемпионате мира 2022 года, он заслужил «Золотой мяч» 1000 раз. Посмотрите на сборную Аргентины и на то, как удивительно, что всего один игрок потащил эту команду. Невероятно, и я снимаю перед ним шляпу», — приводит слова Джоркаеффа Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 36-летний Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Футболист отыграл полностью семь матчей первенства планеты, где забил семь мячей, отметившись дублем в финале, и отдал три голевые передачи.