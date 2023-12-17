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«Ювентус» близок к соглашению о переходе с игроком «Манчестер Сити» Калвином Филлипсом

«Ювентус» близок к соглашению о переходе с игроком «Манчестер Сити» Калвином Филлипсом
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Туринский «Ювентус» близок к соглашению о переходе с центральным полузащитником английского «Манчестер Сити» Калвином Филлипсом и его окружением. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, решающим фактором в достижении соглашения является то, что главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола объявил о том, что Филлипс не входит в планы клуба. Переговоры между клубами продолжаются.

Напомним, «Манчестер Сити» приобрёл 27-летнего Филлипса в июле 2022 года у «Лидса». По данным интернет-портала Transfermarkt, тогда за его переход было заплачено € 49 млн. Действующий контракт английского полузащитника с «горожанами» рассчитан до июня 2028 года. В нынешнем сезоне Калвин принял участие в девяти матчах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 306 минут. На счету футболиста один гол в Лиге чемпионов.

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