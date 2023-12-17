«Недоволен нашим поведением». Унаи Эмери о волевой победе «Астон Виллы» над «Брентфордом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (2:1).

«Конечно, мы довольны результатом и тем, как мы вернулись в игру. Я недоволен нашим поведением. Я хочу проанализировать ситуацию с игроками.

Это не в моём духе. Мы стараемся уважать всех, но, когда футболисты выходят на поле, они взволнованы, и это даёт о себе знать. Такое может случиться, но я хочу работать над этим.

Красная карточка Камара и поведение некоторых игроков — я не хочу, чтобы это повторилось.

Моё послание — уважайте всех, уважайте соперника, уважайте себя, уважайте судью. Сегодня мы немного потеряли рассудок из-за некоторых поступков. Я хочу сосредоточиться на восстановлении и постараться его контролировать. Мы должны продолжать развивать нашу команду.

Победа в матче и возвращение в игру были потрясающими, но ещё предстоит поработать над тем, как справляться с ситуациями после гола. Я не хочу, чтобы такие ситуации происходили в моей команде», — приводит слова Эмери BBC.

Напомним, после этой победы в активе команды из Бирмингема стало 38 очков. Подопечные Унаи Эмери поднялись на второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко. «Брентфорд» с 19 очками расположился на 12-й строчке.