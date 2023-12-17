Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед» и потерял лидерство в АПЛ

«Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед» и потерял лидерство в АПЛ
«Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Игра началась в 19:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Удаления: нет / Дало – 90+4'
Таблица АПЛ

Команды не сумели открыть счёт в этом матче. Хоть подопечные Юргена Клоппа выиграли у «Манчестер Юнайтед» по всем показателям, оборона манкунианцев выстояла и сохранила ничью.

На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.

Календарь АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android