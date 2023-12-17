«Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед» и потерял лидерство в АПЛ

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Игра началась в 19:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды не сумели открыть счёт в этом матче. Хоть подопечные Юргена Клоппа выиграли у «Манчестер Юнайтед» по всем показателям, оборона манкунианцев выстояла и сохранила ничью.

На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.