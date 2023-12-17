Криштиану Роналду отреагировал на признание самым популярным спортсменом в истории Google

Легендарный нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о том, что он был признан самым популярным спортсменом по запросам в Google за всю историю, с момента основания компании в 1998 году.

«Благодарен за то, что был удостоен статуса самого популярного спортсмена в истории по запросам Google», — написал Криштиану в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с января 2023 года. Ранее португалец представлял английский «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне Роналду провёл за саудовский клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.