Судья не дал пенальти за игру рукой Шоу в конце матча «Ливерпуль» — «МЮ»

Главный судья матча 17-го тура английской Премьер-лиги Майкл Оливер не дал пенальти в конце игры «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (0:0), который проходит в данный момент.

На 86-й минуте защитник гостей Люк Шоу сыграл рукой, однако арбитр не нашёл повода поставить 11-метровый в пользу команды Юргена Клоппа.

Фото: Кадр из трансляции

В прошлом сезоне чемпионата Англии в матче первого круга «Манчестер Юнайтед» на своём поле одержал победу со счётом 2:1. Во втором круге «Ливерпуль» дома разгромил своего соперника — 7:0.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 16 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков.