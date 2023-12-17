Матвей Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в ноябре и декабре по мнению фанатов

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов был признан лучшим футболистом «быков» за последние два месяца (ноябрь и декабрь) по итогам голосования болельщиков команды. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Краснодара».

Сафонов получил 25,69% голосов болельщиков по итогам голосования. Второе место занял полузащитник Эдуард Сперцян — у него 19,75% голосов. Замкнул тройку защитник Хуниор Алонсо, набравший 13,43% голосов.

Напомним, за последние два месяца Сафонов провёл пять матчей в составе «Краснодара» в рамках Российской Премьер-Лиги, один раз сохранив свои ворота «сухими». Суммарно Матвей провёл 18 матчей в чемпионате России в текущем сезоне.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.