Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» не забивает на «Энфилде» с 2018 года

«Манчестер Юнайтед» пять лет не забивает на «Энфилде»
МЮ
Комментарии

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» завершился без голов – 0:0. Таким образом, продлилась неудачная серия «МЮ», который с 2018 года не может забить на стадионе «Энфилд».

16 декабря 2018 года в рамках чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Юнайтед» – 3:1. Единственный гол в составе гостей тогда забил Джесси Лингард. После этого поражения из «Манчестер Юнайтед» был уволен Жозе Моуринью.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2018, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мане – 24'     1:1 Лингард – 33'     2:1 Шакири – 73'     3:1 Шакири – 80'    

В этом сезоне «МЮ» потерпел семь поражений в гостях в Премьер-лиге. После 17-го тура команда Эрика тен Хага находится на седьмой позиции в таблице.

«Ливерпуль» проиграл лишь однажды и занимает вторую строчку. Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится в апреле.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android