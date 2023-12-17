«Манчестер Юнайтед» пять лет не забивает на «Энфилде»

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» завершился без голов – 0:0. Таким образом, продлилась неудачная серия «МЮ», который с 2018 года не может забить на стадионе «Энфилд».

16 декабря 2018 года в рамках чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Юнайтед» – 3:1. Единственный гол в составе гостей тогда забил Джесси Лингард. После этого поражения из «Манчестер Юнайтед» был уволен Жозе Моуринью.

В этом сезоне «МЮ» потерпел семь поражений в гостях в Премьер-лиге. После 17-го тура команда Эрика тен Хага находится на седьмой позиции в таблице.

«Ливерпуль» проиграл лишь однажды и занимает вторую строчку. Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится в апреле.