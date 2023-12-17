«Манчестер Юнайтед» пять лет не забивает на «Энфилде»
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Матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» завершился без голов – 0:0. Таким образом, продлилась неудачная серия «МЮ», который с 2018 года не может забить на стадионе «Энфилд».
16 декабря 2018 года в рамках чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Юнайтед» – 3:1. Единственный гол в составе гостей тогда забил Джесси Лингард. После этого поражения из «Манчестер Юнайтед» был уволен Жозе Моуринью.
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2018, воскресенье. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мане – 24' 1:1 Лингард – 33' 2:1 Шакири – 73' 3:1 Шакири – 80'
В этом сезоне «МЮ» потерпел семь поражений в гостях в Премьер-лиге. После 17-го тура команда Эрика тен Хага находится на седьмой позиции в таблице.
«Ливерпуль» проиграл лишь однажды и занимает вторую строчку. Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится в апреле.
Англия - Премьер-лига . 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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