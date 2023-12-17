Ван Дейк: только одна команда пыталась победить, «МЮ» очень доволен очком

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о ничьей в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Расстроен ли ничьей? 100%. Если вы посмотрите, как мы вели игру, мы владели мячом и создали столько моментов. Только одна команда пыталась победить. Мы, конечно, хотим побеждать в каждой игре, поэтому и расстраиваемся. Иногда мы пробивали слишком легко, а могли бы отдать пас вразрез. Иногда не хватало правильного решения.

Конечно, мы продолжаем играть, но это расстраивает, потому что мы превосходили соперника во всех аспектах. В итоге они радуются очку, а мы разочарованы.

Очевидно, что они находятся не в лучшей форме. Приезжая сюда, вы опасаетесь той угрозы, которая есть у нас. Мы должны были выиграть сегодня. Мы должны извлекать уроки из определённых ситуаций, и я знаю, что мы это сделаем. В прошлом году мы подошли к матчу с «Манчестер Юнайтед» не с самым лучшим настроением, но убедительно выиграли, но прошлый год сейчас не в счёт», — приводит слова ван Дейка ВВС.

На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.