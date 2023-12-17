«Манчестер Юнайтед» не может победить «Ливерпуль» в гостях с 2016 года

Сегодня, 17 декабря, в матче 17-го тура английской Премьер-лиги встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Игра началась в 19:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 0:0.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» не может победить «Ливерпуль», играя в гостях, с 2016 года. Последняя гостевая победа «красных дьяволов» произошла в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги, тогда «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 1:0, а автором единственного гола стал Уэйн Руни.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.