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«Ливерпуль» впервые с 21 января 2023 года не смог забить на «Энфилде»

«Ливерпуль» впервые с 21 января 2023 года не смог забить на «Энфилде»
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Английский «Ливерпуль» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0) впервые с 21 января 2023 года не смог забить на «Энфилде».

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Удаления: нет / Дало – 90+4'

Мерсисайдцы тогда в рамках 21-го тура АПЛ сыграли вничью со счётом 0:0 с лондонским «Челси». При этом «Ливерпулю» не удалось победить на своём стадионе впервые с 20 мая 2023 года. В той игре подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью 1:1 с «Астон Виллой».

Сегодня, 17 декабря, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед не сумели открыть счёт в матче. Хоть подопечные Юргена Клоппа выиграли у «Манчестер Юнайтед» по всем показателям, оборона манкунианцев выстояла и сохранила ничью.

На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.

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