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«Ливерпуль» установил антирекорд сезона среди топ-5 лиг, нанеся 34 нерезультативных удара

«Ливерпуль» установил антирекорд сезона среди топ-5 лиг, нанеся 34 нерезультативных удара
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Английский «Ливерпуль» нанёс 34 удара по воротам «Манчестер Юнайтед» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги (0:0), однако ни один из них не стал результативным. Этот показатель является самым большим среди всех команд, не забивших гол в матчах топ-5 европейских лиг в текущем сезоне, сообщает Opta Sport.

По информации Squawka, с начала сезона-2016/2017 только две команды нанесли как минимум 34 удара по воротам в матче АПЛ и не смогли забить. Помимо «Ливерпуля», воплотить в голы такое количество ударов не удалось «Манчестер Юнайтед» в матче с «Бёрнли» в 2016 году. Тогда «красные дьяволы» нанесли 38 ударов по воротам соперника.

На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Удаления: нет / Дало – 90+4'
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