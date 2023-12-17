«Ливерпуль» установил антирекорд сезона среди топ-5 лиг, нанеся 34 нерезультативных удара

Английский «Ливерпуль» нанёс 34 удара по воротам «Манчестер Юнайтед» в матче 15-го тура английской Премьер-лиги (0:0), однако ни один из них не стал результативным. Этот показатель является самым большим среди всех команд, не забивших гол в матчах топ-5 европейских лиг в текущем сезоне, сообщает Opta Sport.

По информации Squawka, с начала сезона-2016/2017 только две команды нанесли как минимум 34 удара по воротам в матче АПЛ и не смогли забить. Помимо «Ливерпуля», воплотить в голы такое количество ударов не удалось «Манчестер Юнайтед» в матче с «Бёрнли» в 2016 году. Тогда «красные дьяволы» нанесли 38 ударов по воротам соперника.

На данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.