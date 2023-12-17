Гол экс-игрока «Динамо» позволил «Болонье» обыграть «Рому» и подняться в топ-4 Серии А

В матче 16-го тура итальянской серии А встречались «Болонья» и римская «Рома». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Главным арбитром встречи являлся Марко Гуида, а помогали ему Стефано Алассио и Симеоне Содза. Игра началась в 20:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 37-й минуте бывший игрок московского «Динамо» Никола Моро вывел хозяев вперёд.

На 49-й минуте Расмус Кристенсен забил в свои ворота и увеличил преимущество «Болоньи».

На данный момент после 16 сыгранных матчей итальянской Серии А «Болонья» находится на четвёртом месте с 28 очками. «Рома» располагается на седьмой строчке с 25 очками. Лидером чемпионата является «Интер» (38), однако у него ещё матч в запасе.