Гол экс-игрока «Динамо» позволил «Болонье» обыграть «Рому» и подняться в топ-4 Серии А
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В матче 16-го тура итальянской серии А встречались «Болонья» и римская «Рома». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Главным арбитром встречи являлся Марко Гуида, а помогали ему Стефано Алассио и Симеоне Содза. Игра началась в 20:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 37-й минуте бывший игрок московского «Динамо» Никола Моро вывел хозяев вперёд.
На 49-й минуте Расмус Кристенсен забил в свои ворота и увеличил преимущество «Болоньи».
Италия - Серия А . 16-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 0
Рома
Рим
1:0 Моро – 37' 2:0 Кристенсен – 49'
На данный момент после 16 сыгранных матчей итальянской Серии А «Болонья» находится на четвёртом месте с 28 очками. «Рома» располагается на седьмой строчке с 25 очками. Лидером чемпионата является «Интер» (38), однако у него ещё матч в запасе.
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