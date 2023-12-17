Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол экс-игрока «Динамо» позволил «Болонье» обыграть «Рому» и подняться в топ-4 Серии А

Гол экс-игрока «Динамо» позволил «Болонье» обыграть «Рому» и подняться в топ-4 Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 16-го тура итальянской серии А встречались «Болонья» и римская «Рома». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Главным арбитром встречи являлся Марко Гуида, а помогали ему Стефано Алассио и Симеоне Содза. Игра началась в 20:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 37-й минуте бывший игрок московского «Динамо» Никола Моро вывел хозяев вперёд.

На 49-й минуте Расмус Кристенсен забил в свои ворота и увеличил преимущество «Болоньи».

Италия - Серия А . 16-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 0
Рома
Рим
1:0 Моро – 37'     2:0 Кристенсен – 49'    
Турнирная таблица Серии А сезона-2023/2024

На данный момент после 16 сыгранных матчей итальянской Серии А «Болонья» находится на четвёртом месте с 28 очками. «Рома» располагается на седьмой строчке с 25 очками. Лидером чемпионата является «Интер» (38), однако у него ещё матч в запасе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android