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Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг высказался о ничейном результате в матче с «Ливерпулем»

Тен Хаг – о ничьей с «Ливерпулем»: хорошая игра с нашей стороны, план исполнен отлично
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ничейный результат в сегодняшнем матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0).

«Было много положительных аспектов, это точно. Я думаю, что игра была очень хорошей с нашей стороны. План на игру хорошо сработал, игроки были великолепны в том, как они держались вместе и навязывали борьбу.

Единственное, к чему я могу придраться, так это к владению мячом, мы могли причинить им больше вреда. Но это единственное. Если бы мы реализовали один из больших моментов, то могли бы выиграть эту игру.

«Ливерпуль» — очень хорошая команда, очень хорошая атакующая команда, которая много двигается. Вы должны защищаться очень дисциплинированно, и это большой комплимент их команде, как они это делали, — дух, страсть и желание, всё было при них.

У нас хороший состав, хорошая команда, и мы можем что-то сделать в этом сезоне», — приводит слова тен Хага BBC.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» располагается на второй строчке с 38 очками. «Манчестер Юнайтед» находится на седьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Арсенал» с 39 очками.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Удаления: нет / Дало – 90+4'
Таблица АПЛ
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