Результаты матчей 17-го тура английской Премьер-лиги

В чемпионате Англии завершился 17-й тур: по итогам трёх игровых дней лидером турнирной таблицы стал «Арсенал» с 39 очками. Вторую позицию занимает «Ливерпуль» (38), однако у «Астон Виллы» те же 38 баллов. «Манчестер Сити» находится на четвёртой строчке (34).

Результаты всех матчей 17-го тура: