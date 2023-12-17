Результаты матчей 17-го тура английской Премьер-лиги
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В чемпионате Англии завершился 17-й тур: по итогам трёх игровых дней лидером турнирной таблицы стал «Арсенал» с 39 очками. Вторую позицию занимает «Ливерпуль» (38), однако у «Астон Виллы» те же 38 баллов. «Манчестер Сити» находится на четвёртой строчке (34).
Результаты всех матчей 17-го тура:
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
15 декабря 2023, пятница. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Ришарлисон – 45+2' 0:2 Кулушевски – 65'
Удаления: нет / Биссума – 70'
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Грилиш – 24' 2:0 Льюис – 54' 2:1 Матета – 76' 2:2 Олисе – 90+5'
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Палмер – 54' 2:0 Джексон – 61'
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Майли – 57' 2:0 Альмирон – 64' 3:0 Бёрн – 82'
Удаления: нет / Хименес – 22'
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Онана – 19' 0:2 Кин – 25'
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Жезус – 53' 2:0 Хаверц – 87'
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Льюис-Поттер – 45' 1:1 Морено – 77' 1:2 Уоткинс – 85'
Удаления: Ми – 71' / Камара – 90+7'
Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Кудус – 22' 2:0 Кудус – 32' 3:0 Боуэн – 74'
Комментарии
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