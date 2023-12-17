У Салаха лишь два домашних матча без результативных действий в АПЛ в 2023 году

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забивал или отдавал голевую передачу во всех домашних играх чемпионата Англии в 2023 году. Лишь два клуба смогли остановить египтянина – «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Салах забил 14 голов и отдал восемь голевых передач во всех турнирах: 11 голов и семь ассистов в 17 матчах чемпионата Англии, в Лиге Европы – «3+1» в пяти играх.