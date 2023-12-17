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У Салаха лишь два домашних матча без результативных действий в АПЛ в 2023 году

У Салаха лишь два домашних матча без результативных действий в АПЛ в 2023 году
Мохаммед Салах
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забивал или отдавал голевую передачу во всех домашних играх чемпионата Англии в 2023 году. Лишь два клуба смогли остановить египтянина – «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Удаления: нет / Дало – 90+4'
Англия - Премьер-лига . 21-й тур
21 января 2023, суббота. 15:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Челси
Лондон

В нынешнем сезоне Салах забил 14 голов и отдал восемь голевых передач во всех турнирах: 11 голов и семь ассистов в 17 матчах чемпионата Англии, в Лиге Европы – «3+1» в пяти играх.

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