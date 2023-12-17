Арбитр матча «Ливерпуля» и «МЮ» не показал Нуньесу жёлтую за саркастические аплодисменты

Судья Майкл Оливер не стал наказывать нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса второй жёлтой карточкой в первом тайме игры «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Нуньес пошёл в жёсткий стык с защитником Джонни Эвансом и ударил того локтем в грудь. За это действие уругваец был наказан предупреждением. После этого Нуньес саркастически поаплодировал арбитру и показал, что считает решение ошибочным.

Фото: Кадр из трансляции

Однако в конце матча Оливер в похожей ситуации показал вторую жёлтую карточку и удалил защитника «МЮ» Диогу Дало. Португалец боролся за мяч с Мохамедом Салахом и эмоционально отреагировал на решение судей отдать вброс аута «Ливерпулю», хотя мяч ушёл от Салаха.

После игры главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага просили прокомментировать работу арбитра, но тот отказался это делать.