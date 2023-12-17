Радимов назвал потенциально самого сильного нападающего в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сравнил нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина с форвардом «Зенита» Матео Кассьеррой, а также с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой.

«Потенциально Тюкавин самый сильный, он самый молодой. Но на данный момент он не дотягивает до этих двух футболистов. Кассьерра — это «наконечник», который зависит от команды и может забить гол. В моём понимании Кордоба — это центральный нападающий, который может и убежать, и прикрыть мяч, и развернуть, и с двух ног бьёт. Нам повезло, что он в нашем чемпионате есть. Бомбардирские качества лучше у Кассьерры», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за динамовцев 23 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью мячами и шестью голевыми передачами.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.