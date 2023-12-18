Нагельсман поделился мыслями, как сборная Германии сможет добиться успеха на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал о работе национальной команды на тренировках, а также поделился мыслями о том, как достичь успеха на домашнем чемпионате Европы — 2024.

«Команде не так уж и многого не хватает, я вижу её на тренировках. Не было ни одного занятия, где бы у меня сложилось впечатление, что игроки не хотят выполнять указания. У нас много игроков, которые выступают за топ-команды, которые излучают доминирование. А потом они приходят в сборную Германии. Там просто немного другой статус. Мы просто должны бороться за победу в матчах с другими достоинствами, а не только с тем самовосприятием, которое у нас есть как у сборной Германии и которое мы можем восстановить.

Но всё дело в том, что у нас есть игроки с правильным статусным мышлением. В футболе часто случаются истории «Давид против Голиафа». И менталитет часто преобладает над качеством — важно найти правильное сочетание на поле. Если нам удастся сделать всё это, то мы сможем провести отличный чемпионат Европы», — приводит слова Нагельсмана Kicker.

Напомним, Нагельсман возглавил бундестим в сентябре 2023 года. В минувшем ноябре сборная Германии в товарищеских матчах проиграла турецкой национальной команде со счётом 2:3, а также уступила Австрии со счётом 0:2.