«Интер» уверенно переиграл «Лацио» и упрочил лидерство в Серии А
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В воскресенье, 17 декабря, состоялся матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:45 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0.
Счёт на 40-й минуте открыл капитан «Интера» Лаутаро Мартинес, который воспользовался ошибкой голкипера «Лацио» Ивана Проведеля. Второй мяч был забит на 66-й минуте. С передачи полузащитника Николо Бареллы отличился форвард Маркус Тюрам.
Команда Симоне Индзаги продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии. В 16 турах «Интер» набрал 41 очко и опережает «Ювентус», идущий вторым, на четыре очка. «Лацио» с 21 очком располагается на 11-м месте.
Италия - Серия А . 16-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 40' 0:2 Тюрам – 66'
Удаления: Лаццари – 87' / нет
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