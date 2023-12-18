«Реал» разгромил «Вильярреал» и вышел на первое место в Ла Лиге, обойдя «Жирону»

Завершилась встреча 17-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Вильярреалом». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Реал» разгромил «Вильярреал» со счётом 4:1.

В середине первого тайма, на 25-й минуте, Джуд Беллингем открыл счёт в матче, выведя «Реал» вперёд. Под конец первой половины, на 37-й минуте, Родриго удвоил преимущество «сливочных». В начале второго тайма, на 55-й минуте, Хосе Луис Моралес отыграл один мяч. Вскоре, на 64-й минуте, Браим Диас вновь довёл преимущество «сливочных» до двух мячей. На 69-й минуте Лука Модрич сделал счёт разгромным. Гол Модрича так и остался последним в данной встрече, «Реал» одержал разгромную победу со счётом 4:1.

После данного матча мадридский «Реал» поднялся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 42 очка в 17 проведённых матчах. «Сливочные» обошли «Жирону», у которой 41 очко, но есть игра в запасе. «Вильярреал» же располагается на 14-й позиции с 16 очками после 17 встреч.