Хави рассказал, в каком аспекте «Барселона» является худшей командой Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о проблемах команды.

«Мы одна из худших команд в Европе с точки зрения реализации моментов. Это случилось с нами в матчах с «Мальоркой», с «Гранадой». Мы были намного лучше, чем «Атлетико», но они почти сравняли счет. В матче с «Жироной» мы должны были вести 2:1, а позже сделали счет 3:3. С эффективностью у нас дела обстоят не очень хорошо», — приводит слова Хави 90min.

Напомним, в своём последнем матче в чемпионате Испании «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» со счётом 1:1. До этого в Ла Лиге команда уступила «Жироне» со счётом 2:4.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков.

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