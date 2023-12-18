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Кейн отреагировал на разгромную победу «Баварии» в матче со «Штутгартом»

Кейн отреагировал на разгромную победу «Баварии» в матче со «Штутгартом»
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу мюнхенской команды над «Штутгартом» (3:0) в матче чемпионата Германии.

«Если честно, это было наше лучшее выступление в сезоне. Мы хотели продемонстрировать доминирование в действительно важной игре после результата прошлой недели. У нас была действительно хорошая интенсивность. Мы не допустили много моментов у своих ворот на протяжении всего матча и могли забить ещё. Это была действительно хорошая игра.

Все, кто вышел в стартовом составе, сыграли очень хорошо. Всегда будут моменты, когда игроки болеют и получают травмы. Нам нужна вся команда», — приводит слова Кейна Bayern&Germany в соцсетях.

После этой победы в активе «Баварии» стало 35 очков. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Штутгарт» находится на четвёртой строчке с 31 очком.

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