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Энрике высказался об упущенной победе «ПСЖ» в матче с «Лиллем»

Энрике высказался об упущенной победе «ПСЖ» в матче с «Лиллем»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал упущенную победу в матче 16-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (1:1). Парижане пропустили гол на 94-й минуте.

«Да, я расстроен. Думаю, мы провели хорошие 80 минут в матче с хорошей командой. Команда играла хорошо, но в конце матча потеряла контроль. Мы попробовали что-то, чтобы лучше владеть ситуацией, и делали это в течение 80 минут, и всё было хорошо под контролем. Мне приходится пересматривать последние минуты, но это правда, было неприятно», — приводит слова Энрике Footmercato.

«ПСЖ» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 37 очков. «Лилль», в свою очередь, находится на четвёртом месте, набрав 28 очков.

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Франция - Лига 1 . 16-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 66'     1:1 Дэвид – 90+4'    
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