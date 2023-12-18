Индзаги предположил, с каким соперником сыграет «Интер» в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата Италии с «Лацио» (2:0).

«Впереди ещё 22 тура в Серии А, плюс другие турниры. Пока что у нас всё хорошо, но всего четыре месяца прошло с начала сезона. Мы лидируем в таблице, но должны продолжать в том же духе, работая в том же направлении как единое целое.

Что касается жеребьёвки Лиги чемпионов, то я думаю, что нам попадётся «Манчестер Сити», но посмотрим, как всё получится. Все команды — очень сильные, и это серьёзный тест», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Команда Симоне Индзаги продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии. В 16 турах «Интер» набрал 41 очко и опережает «Ювентус», идущий вторым, на четыре очка. «Лацио» с 21 очком располагается на 11-м месте.