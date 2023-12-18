«Это было жёстко». Моуринью – об обратной замене игрока «Ромы» через 18 минут

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью извинился перед полузащитником клуба Ренату Саншешом за обратную замену в матче 16-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (0:2).

«Я хочу публично извиниться перед Ренато, потому что то, что я должен был сделать, было очень жёстко, но это еще жёстче даже по отношению к тренеру. Думаю, три или четыре раза за свою карьеру я делал это и прошу прощения», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Саншеш вышел на поле на 46-й минуте, однако, уже через 18 минут Моуринью провёл обратную замену.

После 16 туров чемпионата Италии «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 25 очко. В следующем туре «Рома» встретится с «Наполи». Матч состоится 23 декабря.

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