Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти ответил на вопрос о конкуренции Лунина и Аррисабалаги за место в воротах «Реала»

Анчелотти ответил на вопрос о конкуренции Лунина и Аррисабалаги за место в воротах «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1) ответил на вопрос о конкуренции среди голкиперов мадридского клуба. Отметим, место в воротах в матче с «Вильярреалом» занимал украинец Андрей Лунин.

«Лунин – один из двух стартовых вратарей, которые у нас есть. Другого зовут Кепа Аррисабалага», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов и в четырёх матчах отстоял «на ноль».

Аррисабалага, в свою очередь, провёл 14 матчей, в которых пропустил 12 голов и в шести играх сохранил своих ворота в неприкосновенности.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Алавесом». Матч состоится 21 декабре, начало – 23:30 мск.

Материалы по теме
«Реал» хочет предложить Андрею Лунину долгосрочный контракт

Вратарь дважды не дал мальчику забить символический гол

Испания - Примера . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Беллингем – 25'     2:0 Родриго – 37'     2:1 Моралес – 54'     3:1 Диас – 64'     4:1 Модрич – 68'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android