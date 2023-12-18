Анчелотти ответил на вопрос о конкуренции Лунина и Аррисабалаги за место в воротах «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча 17-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1) ответил на вопрос о конкуренции среди голкиперов мадридского клуба. Отметим, место в воротах в матче с «Вильярреалом» занимал украинец Андрей Лунин.

«Лунин – один из двух стартовых вратарей, которые у нас есть. Другого зовут Кепа Аррисабалага», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов и в четырёх матчах отстоял «на ноль».

Аррисабалага, в свою очередь, провёл 14 матчей, в которых пропустил 12 голов и в шести играх сохранил своих ворота в неприкосновенности.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» встретится с «Алавесом». Матч состоится 21 декабре, начало – 23:30 мск.

Материалы по теме «Реал» хочет предложить Андрею Лунину долгосрочный контракт

Вратарь дважды не дал мальчику забить символический гол