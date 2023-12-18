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В ЦСКА опубликовали видео с лучшими спасениями Акинфеева в первой части сезона

В ЦСКА опубликовали видео с лучшими спасениями Акинфеева в первой части сезона
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В московском ЦСКА опубликовали видео, посвящённое выступлениям капитана и вратаря команды Игоря Акинфеева в первой части сезона.

«Капитан», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

Московский ЦСКА располагается на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, команда Владимира Федотова набрала 28 очков в 18 матчах. В первом матче после зимней паузы красно-синие сыграют с «Оренбургом» на своём стадионе в матче РПЛ.

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