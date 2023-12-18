Анчелотти назвал главного соперника «Реала» в Ла Лиге

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1).

«Это была полноценная работа всей команды, мы продемонстрировали исключительный уровень коллективной приверженности. Отдельные блестящие моменты были ключевыми, как, например, передача Модрича на Беллингема. Мы делаем хорошую работу, и сегодня была одна из наших лучших игр, особенно с точки зрения защитного прессинга.

На данный момент «Жирона» — наш главный соперник в чемпионате. Сезон очень длинный, и борьба будет упорной до конца, в том числе с «Барселоной» и «Атлетико», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

После данного матча мадридский «Реал» поднялся на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 42 очка в 17 проведённых матчах. «Сливочные» обошли «Жирону», у которой 41 очко, но есть игра в запасе. «Вильярреал» же располагается на 14-й позиции с 16 очками после 17 встреч.

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