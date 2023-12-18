Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хотели отомстить за 0:7». Тен Хаг – о ничьей в матче «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем»

«Хотели отомстить за 0:7». Тен Хаг – о ничьей в матче «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о мотивации команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем (0:0).

«Ливерпуль» — очень хорошая атакующая команда, у которой много движения. Вы должны защищаться очень дисциплинированно, и за это большой комплимент команде за то, как они это сделали — дух, страсть и желание были. В прошлом году мы их победили, но и проиграли 0:7 – это была большая потеря. Конечно, хотели отомстить», — приводит слова Тен Хага DAZN.

После 17 туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков. «Ливерпуль», в свою очередь, занимает вторео место, записав в свой актив 38 очков.

Материалы по теме
Уникальный случай в АПЛ. Игрок «МЮ» получил сразу две карточки, хотя не фолил
Уникальный случай в АПЛ. Игрок «МЮ» получил сразу две карточки, хотя не фолил

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Удаления: нет / Дало – 90+4'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android