«Хотели отомстить за 0:7». Тен Хаг – о ничьей в матче «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о мотивации команды в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем (0:0).

«Ливерпуль» — очень хорошая атакующая команда, у которой много движения. Вы должны защищаться очень дисциплинированно, и за это большой комплимент команде за то, как они это сделали — дух, страсть и желание были. В прошлом году мы их победили, но и проиграли 0:7 – это была большая потеря. Конечно, хотели отомстить», — приводит слова Тен Хага DAZN.

После 17 туров «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков. «Ливерпуль», в свою очередь, занимает вторео место, записав в свой актив 38 очков.

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