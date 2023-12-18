Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Салернитаны» Булайе Диа, сообщает Tribal Football.

По информации источника, итальянский клуб готов рассмотреть продажу 27-летнего сенегальца за € 22 млн.

Также за трансфер Диа поборется «Эвертон».

Диа перешёл в «Салернитану» из «Вильярреала» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 12 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 22 млн.

В нынешнем сезоне Диа сыграл 12 матчей и забил 4 мяча.

Сейчас в составе «Арсенала» два центральных нападающих: Габриэл Жезус и Эдди Нкетиа.

После 17 туров «Арсенал» лидирует в чемпионате Англии с 39 очками. Второе место занимает «Ливерпуль» (38 очков).