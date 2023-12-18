«Барселона» проявляет интерес к защитнику сборной Румынии

Каталонская «Барселона» следит за 21-летним румынским защитником «Дженоа» Раду Дрэгушином, сообщает журналист Sport Альфредо Мартинес.

Сумма отступных в контракте игрока составляет 30 миллионов евро. Кроме каталонцев им интересуются еще несколько крупных европейских клубов, в частности в АПЛ.

Напомним, что летом «грифоны» выкупили игрока у «Ювентуса» за 5,5 млн евро после годичной аренды. Всего на счету Раду пять голов и одна результативная передача в 59 матчах в составе «Дженоа». В составе сборной Румынии защитник провёл 12 матчей.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков. Напомним, в своём последнем матче в чемпионате Испании «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» со счётом 1:1. До этого в Ла Лиге команда уступила «Жироне» со счётом 2:4.