Хавьер Тебас: футболу не нужна лживая Суперлига

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о том, что создатели Суперлиги связывались с клубами на предмет организации нового турнира.

«Я уже упоминал, что Суперлига генерирует фейковые новости в последние дни. Некоторые СМИ утверждали, что «Црвена Звезда» была одним из клубов, с которым связывались по поводу участия, но уже есть опровержение.

Важно отметить, что первый вариант Суперлиги готовился в тайне в 2021 году, а «новая» Суперлига, о которой говорят в декабре 2023-го, строится на лжи. Они не связывались ни с одним клубом, это не открытое соревнование, оно не демократично, не конкурентно и только вредит национальным лигам.

Они врут так много, что до сих пор скрывают тот факт, что за компанией А22Sports, за фейковыми новостями, инфлюенсерами в социальных сетях, стоит «спаситель» футбола. Они будут продолжать врать в эти дни, и на следующие после приговора суда. Они покупают заголовки, заказывают видео, чтобы обмануть.

Как футболу не нужна Суперлига апреля 2021-го, так ему и не нужна лживая Суперлига декабря 2023-го», — написал Тебас на своей странице в Х (ранее Twitter).