Игорь Колыванов: нежданно-негаданно «Зенит» создал интригу, чуть «булочки расслабили»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об интриге в чемпионате России сезона-2023/2024.

«Честно скажу, в РПЛ стало немножко повеселее. Первая пятерка борется за первое место, «Динамо», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» отстали от лидеров совершенно не критично. Вся интрига впереди.

Нежданно-негаданно ее создал «Зенит», проиграв в первом круге «Локо», «Оренбургу», «Динамо». «Зенит» вообще когда собирается, когда ему очень нужно, — выигрывает, а чуть «булочки расслабили» — и сразу поражения. В прошлом году у них Малком был, за счет него во многом «вылезали»: он и отдавал, и забивал, был лидером.

Сейчас более ровная команда, ярких звезд нет. Хотя за счет общего баланса все равно сильная», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

После 18 туров лидирует в РПЛ «Краснодар» с 38 очками. Второе место занимает «Зенит» (36 очков), а замыкает тройку «Динамо» (32 очка).

«Зенит» выигрывал чемпионат России последние пять лет (с 2018 по 2023). Последним чемпионом до питерской команды стал московский «Локомотив».