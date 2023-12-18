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«Игрок матча, игрок недели, игрок месяца, игрок сезона». Морган — о футболисте «Арсенала»

«Игрок матча, игрок недели, игрок месяца, игрок сезона». Морган — о футболисте «Арсенала»
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Журналист и телеведущий Пирс Морган, являющийся болельщиком лондонского «Арсенал», отреагировал на признание полузащитника Деклана Райса лучшим игроком матча «канониров» в АПЛ с «Брайтоном» (2:0 ).

«Наш игрок матча, игрок недели, месяца, сезона. Не могу вспомнить игрока, подписавшего контракт с «Арсеналом», который неизменно был бы столь великолепен с первого дня», – написал Морган в соцсетях.

Райс перешёл в «Арсенал» из «Вест Хэма» минувшим летом за € 116,6 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и жвумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.

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