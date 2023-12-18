Украинец Лунин — худший игрок «Реала» в матче с «Вильярреалом» по версии WhoScored

WhoScored оценил игру участников матча 17-го тура Ла Лиги «Реал» – «Вильярреал» (4:1).

Голкипер мадридцев Андрей Лунин получил оценку 6,0 – это самый низкий балл среди его одноклубников, попавших в стартовый состав. Показатель голов, которые предотвратил Лунин, составил 0,16.

Вратарь не сделал ни одного сейва за матч (у «Вильярреала» был один удар в створ ворот). На счету Лунина один удачный выход на мяч, 22 касания мяча, 19 точных передач из 21 (90%) и один вынос мяча.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов и в четырёх матчах сыграл «на ноль». Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет продлить контракт с голкипером до 2028 года.