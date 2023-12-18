Тикнизян ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о своём возможном трансфере в зарубежный клуб. Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах футболиста заинтересованы несколько итальянских клубов, при этом сам Тикнизян хотел бы продолжить карьеру в Испании.

«Никаких конкретных предложений нет, я готовлюсь к сборам, тренируюсь. Мне никакие слухи не забивают голову, нет ничего важнее ближайшей игры. Мой любимый чемпионат — Испания.

Почему я говорил, что мне интересно переехать даже в Бельгию? Еврокубки. Окей, уровень чемпионатов примерно равный, но давай честно, скаутов больше следит за Бельгией. Но это всё условно, как пример», — приводит слова Наира Тикнизяна «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимний перерыв в сезоне, занимая четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники набрали 31 очко за 18 матчей.