Анчелотти не исключил новых трансферов в «Реал» после травмы Алабы

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном подписании новых игроков после травмы австрийского защитника команды Давида Алабы, полученной в матче 17-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (4:1).
«В ближайшие дни мы поймём, сможем ли мы подписать кого-нибудь в январе», — приводит слова Анчелотти журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, пресс-служба мадридского клуба сообщила, что по итогам медицинского обследования у австрийского футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку предстоит операция.
Алаба стал третьим футболистом «Реала» в нынешнем сезоне с разрывом крестообразных связок. Ранее такую травму получили вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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