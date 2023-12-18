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Тренер «Зенита» Семак заявил, что МОК занял политизированную позицию по спорту России

Тренер «Зенита» Семак заявил, что МОК занял политизированную позицию по спорту России
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов до предстоящей Олимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

«Перспективы российского спорта и футбола? Что касается спорта в целом, на сегодняшний день, конечно же, мы зависим от политической обстановки, которая сейчас в мире. И, к сожалению большому, Олимпийский комитет и другие спортивные организации занимают немножко политизированную позицию, и это мешает всему спорту в целом.

Я думаю, спорт должен быть вне политики, нужно давать возможность выступать спортсменам во всех видах спорта, будь то футбол или что-то другое», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.

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