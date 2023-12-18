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«Это достаточный аргумент». Семак — о мотивации «Зенита» в РПЛ без еврокубков

«Это достаточный аргумент». Семак — о мотивации «Зенита» в РПЛ без еврокубков
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о мотивации футболистов играть в Российской Премьер-Лиге при отсутствии еврокубков. Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

«Идёт борьба за первое место, за то, чтобы стать чемпионом России. Это достаточный аргумент для того, чтобы ребята тренировались и играли в полную абсолютно. Возможно, если результат становится чуть хуже, сразу же идёт отсылка к недонастрою, неинтересу. Я общаюсь каждый день с командой и могу с уверенностью сказать, что все ребята стараются и выкладываются на 100 процентов.

Понятно, что игры бывают более зрелищные, менее зрелищные ввиду сопротивления соперников. По эмоциональной составляющей не всегда игроки могут на 100 процентов ярко сыграть в каждом матче. То же самое можно сказать и об игроках других клубов, они не все матчи играют со стопроцентной отдачей, не так, как они играют против «Зенита». Тем не менее никто не говорит, что им неинтересно. Конечно, интересно, и все выполняют свою работу на 100 процентов.

То, что не хватает еврокубков — безусловно. Но это не отменяет чемпионата России и желание ребят побеждать», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.

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