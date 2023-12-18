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Анчелотти рассказал, кто в «Реале» может играть центрального защитника после травмы Алабы

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, кто может сыграть на позиции центрального защитника после травмы австрийца Давида Алабы, полученной в матче 17-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (4:1).

«Орельен Тчуамени может играть на позиции центрального защитника, это тот запасной план, который у нас есть», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, пресс-служба мадридского клуба сообщила, что по итогам медицинского обследования у австрийского футболиста диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку предстоит операция.

Алаба стал третьим футболистом «Реала» в нынешнем сезоне с разрывом крестообразных связок. Ранее такую травму получили вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.