«Он добродушный человек». Экс-форвард «Зенита» Панюков — о подколах Дзюбы

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Панюков рассказал о человеческих качествах экс-одноклубника Артёма Дзюбы. По его словам, Дзюба — добродушный человек, он может шутить и подкалывать, но без агрессии.

«Дзюба раздавал клички из Marvel? Я не помню, он мне тоже что-то говорил, я просто не смотрел никогда DC, Marvel, не нравится мне. Типа Человека-Паука, но у него какие-то там названия были, это вообще ужас.

Нет, не издеваться, нет, неправда, он не издевается. Подтравить, поддушить, подколоть может, да. Но это всё в шутках, это всё не с агрессией. Он добродушный человек, ну адекватный, нормальный. Он человек-настроение, он в раздевалке очень громкий. Рот редко когда закрывается, ему всегда есть что сказать», — сказал Панюков в видео на YouTube-канале «Игрочишка».