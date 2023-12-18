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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил Никиту Салтыкова и Сергея Пиняева как лучших молодых футболистов России

Тренер «Зенита» Сергей Семак выделил двух главных молодых футболистов России
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выделил двух лучших молодых футболистов России. Специалист выделил Никиту Салтыкова из «Крыльев Советов» и Сергея Пиняева из «Локомотива».

«Могу ли я выделить главных молодых футболистов в РПЛ? Молодые игроки отличаются нестабильным выступлением. На сегодняшний день многие говорят о Салтыкове, который действительно показывает очень зрелую игру и с точки зрения скорости движения, принятия решений. То же самое, что касается того же Пиняева, о котором много говорили в прошлом году. Сейчас он в «Локомотиве» играет, наверное, не так ярко, как в «Крыльях» в прошлом году. Но это, естественно, команда немножко другого уровня, конкуренция другая, и ему сложнее зарабатывать место в стартовом составе.Тем не менее он один из самых главных и талантливых игроков в нашей стране на сегодняшний день, молодых. А Салтыков – открытие этого чемпионата, действительно хорошее впечатление оставляет», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.

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