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Тренер «Зенита» Семак назвал варианты для продолжения карьеры Пиняева в Европе

Тренер «Зенита» Семак назвал варианты для продолжения карьеры Пиняева в Европе
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переезде молодого нападающего сборной России и «Локомотива» Сергея Пиняева в Европу.

«Есть ли смысл Пиняеву ехать в чемпионаты не из топ-5 Европы? Смотря куда, и зовут ли. Если мы берём «Фенербахче» или «Галатасарай», это шикарные команды, которые очень серьёзного уровня по европейским меркам, конечно, приглашение туда нужно заслужить.

Уехал туда Шиманьски, который был одним из лидеров «Динамо», выделялся в нашем чемпионате, поехал туда, это тоже хороший уровень. Две-три команды, которые в Турции, они хорошо играют в Европе, конечно, можно [ехать туда]. Если есть желание и есть спрос.

Что касается Саудовской Аравии, то на сегодняшний день немножко другой чемпионат. Туда приезжают игроки для того, чтобы заключить выгодный, хороший контракт. Если у игрока есть цель и задача заработать себе за свою спортивную карьеру, то, конечно, почему нет? Если есть предложение из Саудовской Аравии, то надо ехать», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.

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