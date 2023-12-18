«Даже Гвардиола говорит так». Семак — о главной мотивации всех тренеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о главной мотивации всех тренеров. По его словам, основная задача каждого наставника — выиграть национальный чемпионат.

«Даже Гвардиола, когда он говорит, главной задачей называет выиграть чемпионат. Для всех тренеров главное выиграть чемпионат, тот турнир, в котором ты играешь. А что касается Лиги чемпионов и еврокубков, это как бонус определённый, который тоже выиграть престижно, экономически выгодно. Если мы говорим о Лиге чемпионов, там очень большие деньги. Это возможность игрокам проявить себя и заработать новый контракт с более сильной командой. Для нас главная мотивация – это выполнять свою работу на 100 процентов, а уже результат – это тоже второстепенно. Ты делаешь всё, что ты можешь, ну дай бог, если ты заслуживаешь этот результат, ты его получаешь, не заслуживаешь – это не значит, что тебе не нужно заниматься этим делом», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.