Семак заявил, что у него нет особого отношения к иностранным футболистам «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у него нет особого отношения к иностранным футболистам, которые выступают в стане сине-бело-голубых. Специалист отметил, что к каждому игроку нужен индивидуальный подход, но он относится ко всем одинаково уважительно.

«Есть ли у меня особое отношение к иностранцам? Ко всем отношение максимально уважительное. Мы пытаемся помочь каждому игроку, который приезжает, независимо от того, это игрок с российским паспортом или нет. У нас одна команда и каждый игрок играет определённую роль в ней. Ко всем индивидуальный подход, конечно же. Мы работаем с людьми и для нас важно, чтобы каждый игрок чувствовал себя достаточно комфортно. По возможности дать каждому игроку шанс проявить себя и помочь команде», — сказал Семак в подкасте на YouTube-канале Let's Talk MGIMO.